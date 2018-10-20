Сирия: нового губернатора и главу совета выбрали в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 20 октября. Впервые за восемь лет в сирийской провинции Эль-Кунейтра прошли выборы в местную администрацию, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В рамках мероприятия прошло избрание главы нового совета провинции, нового губернатора и четырех членов исполнительных органов, представляющих города и населенные пункты Эль-Кунейтры.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Эти выборы стали первыми за минувшие семь лет. Избирательные участки были открыты на всей территории САР, в том числе в недавно освобожденных регионах.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля этого года сирийской армией при поддержке союзных войск. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда.

Власти Эль-Кунейтры получили от правительства страны более 60% средств, необходимых для реконструкции разрушенной боевиками инфраструктуры провинции. При этом, общий ущерб от действий боевиков составляет 15,5 миллионов долларов.

До прихода боевиков в Эль-Кунейтра работало порядка 99 школ, большую часть из которых разрушили террористические формирования. И тем не менее многие школы были восстановлены к началу учебного года, сейчас там проходят уроки, а за партами сидят ученики.

Серьезно пострадала и другая социальная инфраструктура — боевики разрушили почти половину поликлиник в Эль-Кунейтре. Пока здания заново выстраиваются, врачи ездят по больным самостоятельно. Они раздают необходимые медикаменты и проводят вакцинацию людей.

Есть данные, что боевиками было разрушено около половины сетей электро- и водоснабжения. К счастью, вся инфраструктура уже восстановлена. Технические мастера продолжают работать в регионах.