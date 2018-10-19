Стало известно, когда Роскосмос объявит причины аварии «Союза»

Москва, 19 октября. Роскосмос объявит предварительные результаты работы комиссии по расследованию аварии корабля «Союз МС-10», в том числе причины ЧП, 22 или 23 октября. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, расследование должно завершиться до конца текущей недели.

«Я думаю, что в понедельник или вторник (будут объявлены результаты. — Прим. ФАН). Точно дата неизвестна, но думаю, что сроки выдержим», — цитирует его РИА Новости.

При этом Устименко подчеркнул, что обнародованные итоги будут предварительными, а на формирование окончательных выводов расследования «еще уйдет время».

Напомним, авария произошла в четверг, 11 октября. Ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, они не пострадали в результате произошедшего, пишет «Газета.ru». Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана. К космонавтам выехали спасательные службы, состояние их здоровья оказалось в центре внимания общественности, передает Infox.ru.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы». Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.