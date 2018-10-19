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На дебаты? А я его на другое приглашал: Золотов прокомментировал заявление Навального

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На дебаты? А я его на другое приглашал: Золотов прокомментировал заявление Навального

Москва, 19 октября. Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал ответ блогера Алексея Навального после вызова на дуэль. Золотов рассказал, что слышал о видео Навального, в котором он отвечает на «вызов», однако еще не смотрел его.

При этом глава Росгвардии удивился, что ему предложили провести дуэль в виде теледебатов. Об этом он сказал в комментарии LifeShot.

«На дебаты? А я его на другое приглашал. Но на вопрос его я отвечу. То, в чем он меня обвиняет, — я ему отвечу», — сказал Виктор Золотов.

Он также отметил, что позже решит, в каком именно формате даст ответ Навальному. Кроме того глава Росгвардии отметил, что дуэль, которую он предлагал блогеру, подразумевала собой лишь спортивное соревнование.

«Это было соревнование, не более того. Меня обвиняют в том, что я якобы пригласил его, чтобы избить», — сказал Виктор Золотов.

Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором рассказал о якобы имевшем место завышении цен на продукты, закупаемые Росгвардией. В ответ на это глава Росгвардии Виктор Золотов записал обращение к блогеру Алексею Навальному, в котором пригласил его на дуэль. 

Автор: Регина Пак
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