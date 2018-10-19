Подавят беспилотники ВВС Израиля и США: эксперт оценил возможности обновленных С-300 в Сирии

Россия отправила в Сирию модернизированные комплексы ПВО С-300. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на источник в министерстве обороны РФ. С-300ПМ-2 имеют более совершенную радиолокационную систему. Комплекс способен сбивать боевые самолеты и даже самые низколетящие ракеты на расстоянии 250 километров. Кроме того, от обычных С-300 они отличаются наличием мобильного командного пункта, станции подсвета и радара.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса, военный эксперт Виктор Мураховский объяснил преимущества поставленных комплексов и то, как изменится обстановка в районе ведения боевых действий в Сирии.

По мнению эксперта, С-300ПМ-2 смогут существенно повысить общую боеготовность Сирийской арабской армии и безопасность находящихся там военнослужащих из России.

«Надо вопрос в комплексе рассматривать. Если взять отдельный С-300ПМ-2, у него возможности обширные, но не безграничные. Дело в том, что эти дивизионы, поставленные в Сирию, будут включены в интегрированную автоматизированную систему управления ПВО. Там, помимо комплексов С-300, есть С-200 и С-125. Если говорить о стационарных установках, то на вооружении сирийской армии также находится современный комплекс войсковой ПВО «Бук-М2Э», модернизированные комплексы «Оса», «Печора-2М». В целом это позволяет создать эшелонированную систему ПВО, если все завязать в единую систему контроля воздушного пространства и управлением различных модификаций систем ПВО», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, Виктор Мураховский пояснил, что для наиболее эффективной работы комплексов представители Минобороны РФ обучат сирийских специалистов. На это понадобится порядка трех месяцев.

В перспективе использование С-300ПМ-2 сможет реально повысить методы подавления вражеских систем ПВО и беспилотной авиации. В частности, это позволит обезопасить Сирию от неожиданных обстрелов израильской армии и ВВС США.

«Заметную роль играет организация противовоздушного боя, в частности, эффективное применение комплекса радиоэлектронной борьбы. К чему придет система ПВО в Сирии, мы сможем оценить через время, но надо понимать, что потенциал поставленных комплексов велик. Ведь реагировать на атаки беспилотной авиации Запада станет проще», — заключил военный эксперт.

Напомним, Россия решила укрепить ПВО САР после инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20, который оказался поражен сирийской ракетой комплекса С-200 из-за действий ВВС Израиля. Истребители нанесли удар и прикрылись от ракет российским самолетом.