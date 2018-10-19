Крымский мост помог спасти жизни пострадавших в Керчи

Керчь, 19 октября. Благодаря Крымскому мосту медикам удалось спасти жизни десяткам раненых во время нападения на керченский колледж, рассказал Федеральному агентству новостей министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко.

В первую очередь Керчь вызвала на помощь бригады из Темрюка и Тамани — через мост они смогли добраться до места трагедии быстрее, чем симферопольские коллеги. Первые два пациента, по словам крымского министра, были отправлены именно в больницы Темрюкского района.

«Благодаря мосту наше взаимодействие с Краснодарским краем усилилось, — заметил Голенко. — У нас работали медики из Новороссийска, из Краснодарской больницы имени Очаповского. Наши врачи — 13 крымских бригад скорой помощи — провели все мероприятия по шоковой терапии, по хирургической обработке ран, по травматологической помощи, а обследование, диагностику и дальнейшую корректировку лечения провели медики других городов. Министр здравоохранения Скворцова лично проводила обходы каждого пострадавшего. Состояние каждого обсуждалось нашими специалистами с коллегами из Москвы и Краснодара. Решения по тактике лечения, по санитарной эвакуации принимались в нашем медицинском сообществе коллегиально. И вместе мы смогли предотвратить еще много смертей».

В больницах Керчи остаются всего двое пострадавших. Одна женщина обратилась за помощью на второй день после трагедии, а другая, по словам министра здравоохранения Крыма, так восхищена профессионализмом керченских медиков, что отказалась покидать город.

Погибших 17 октября в Керченском политехническом колледже похоронят в пятницу, 19 октября. Прямо в эти часы на площади Ленина в Керчи проходят траурные церемонии.