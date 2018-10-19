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Сирия: РФ зафиксировала 12 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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Сирия: РФ зафиксировала 12 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 19 октября. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 12 случаев стрельбы в Идлибской зоне деэскалации, о чем свидетельствует информация, представленная в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Так, российские группы контроля насчитали 12 случаев стрельбы в провинциях Алеппо (8) и Латакия (4). Турецкая часть представительства нарушений не зафиксировала.

В документе отмечается, что количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации не уменьшается.

Напомним, накануне боевики обстреляли из минометов жилой район сирийского города Алеппо, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.

Автор: Тимур Румянцев
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