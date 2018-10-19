Сирия новости 19 октября 12.30: курды арестовали ряд жителей Хасаки, в Идлибе нейтрализовано несколько боевиков «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 19 октября. Курды арестовали ряд гражданских в городе Аш-Шаддади в Хасаке, в Идлибе нейтрализовано несколько боевиков «Тахрир аш-Шам», САА открыла ответный огонь по позициям радикалов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Сукур аш-Шам» в Идлибе.

Курды: несут потери в Дейр-эз-Зоре, продолжают арестовывать мирных жителей Хасаки.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Недалеко от административного центра провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sarkis18311).

Ранее радикальные исламисты «Национального фронта освобождения» наносили удары по кварталам города. Сообщалось, что несколько мирных жителей Алеппо получили ранения. Правительственные войска САР открыли ответный огонь по опорным пунктам террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Emo21680232), что радикальные исламисты напали на позиции курдских отрядов недалеко от Хаджина и уничтожили два транспортных средства, а также убили и ранили несколько членов SDF.

Twitter-канал (@Syrian_Uruk) пишет, что ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по поселениям в данном районе. Ранее сообщалось, что под огнем сил возглавляемого США альянса погибло несколько мирных жителей города Ас-Суса.

Провинция Идлиб

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет ан-Нуман, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@mhmdalywns56). По сведениям автора публикации, в результате налета подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция потеряла несколько боевиков убитыми и раненными.

В южной части провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и «Сукур аш-Шам», пишет военный Twitter-канал (@mhmdalywns56). Известно, что обе стороны вооруженного конфликта несут потери в живой силе.

Провинция Хасака

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают арестовывать мирных жителей провинции Хасака для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в ряды курдских военизированных отрядов. Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (f_13), что радикалы SDF взяли под стражу несколько гражданских в городе Аш-Шаддади.

В административном центре региона детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобилем «демократических сил», передает Twitter-канал (@NorsForStudies). Информации о пострадавших пока нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)