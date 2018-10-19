В киевскую квартиру Максаковой ворвались захватчики

Киев, 19 октября. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту захвата квартиры оперной певицы, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что группа неизвестных мужчин взломала дверь и проникла в жилье. В это время в квартире находились сын Максаковой и его няня. Злоумышленники поменяли замки на входной двери и требовали, чтобы женщина и ребенок покинули помещение.

Правоохранительные органы выехали на место происшествия. Девять человек, которые принимали участие в захвате жилья, задержаны. Уголовное дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 356 УК Украины «Самоуправство».

Полиция проводит досудебное расследование. Прокуратура взяла ход следствия на контроль.

Как пишут «Дни.ру», Максакова предпочитает подробно не распространяться о том, что конкретно случилось с ее жильем. Ранее певица сообщила, что ее квартиру пытались захватить. Она заявляла, что злоумышленников было 15.

Отметим, что Мария Максакова после смерти Дениса Вороненкова, по сообщениям СМИ, тайно вышла замуж. Причиной судебных разбирательств с новым супругом стала квартира на Краснопресненской набережной в Москве, которую Максакова подарила новому возлюбленному.

Денис Вороненков был убит в центре Киева в 2017 году. Следователи называют заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.