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Суд оставил Мамаева в СИЗО

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Суд оставил Мамаева в СИЗО

Москва, 19 октября. Московский городской суд оставил под стражей полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», — сказала судья Елена Иванова.

Таким образом, футболист останется в СИЗО до 8 декабря 2018 года.

Суд оставил Мамаева в СИЗО

Ранее адвокат спортсмена выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного по статье «Хулиганство». 

Утром 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя телеведущей Первого канала, а также двух федеральных чиновников в столичном кафе. В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас они находятся в СИЗО.

Автор: Тимур Румянцев
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