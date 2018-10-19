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Поиски пилотов упавшего в море Л-39 продолжаются

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Поиски пилотов упавшего в море Л-39 продолжаютсяКраснодар, 19 октября. Пилоты учебно- тренировочного самолета Л-39 «Альбатрос», упавшего в Азовское море, пока не найдены, поиски экипажа продолжаются. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

Он отметил, что место падения самолета установили точно, там уже обнаружены обломки Л-39 и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов.

«Парашют оказался пустым, летчика в нем не было», — добавил собеседник ТАСС.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае накануне около 17.00, упав в Азовское море. Л-39 принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Автор: Ярослава Замысловатова
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