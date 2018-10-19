СК выяснил причины «опоздания» охранной организации на место трагедии в Керчи

Москва, 19 октября. Федеральному агентству новостей удалось узнать от источника в следствии, почему сотрудники охранной организации, с которой был заключен договор у Керченского политехнического колледжа, прибыли на место лишь через 16 минут после взрыва. Как пояснил источник, вчера был проведен следственный эксперимент, в результате которого выяснилось, что вины охранников в опоздании нет.

Договор об охране колледжа между учебным учреждением и ООО ЧОО «Центр безопасности «Альфа» был заключен только 4 сентября, то есть уже после начала учебного года. И только на пультовую охрану — на физическую у колледжа просто не хватило средств. По данным источника, в Керчи все учебные учреждения заключают договоры именно на пультовую охрану.

«Тревожная кнопка» выданная колледжу представляет собой обычный брелок с кнопкой и по правилам должна находиться у вахтера. В тот день брелок оказался в ящике стола. Когда прогремели первые взрывы, и появились первые пострадавшие, вахтер 66-летняя Наталья Поникаровская вначале бросилась помогать раненым детям и лишь через какое-то время вспомнила о кнопке. В результате следственного эксперимента выяснилось, что первый взрыв раздался в 11.40, а Наталья Ивановна нажала на кнопку лишь в 11.48, то есть спустя восемь минут. Еще восемь минут ушло у сотрудников «Альфы» на то, чтобы добраться до места происшествия. К этому времени массовая бойня фактически завершилась, и специалисты могли лишь оказывать помощь пострадавшим.

После инцидента в Керчи в охранную организацию было подано порядка десятка заявок от школьных учреждений города, в которых руководители выразили желание заключить новый договор уже на физическую охрану. Так как в деньгах учебные заведения по-прежнему ограничены, то, в основном, они хотят установить охрану на учебное время.

Также решается вопрос с заменой рамок-металлодетекторов в ряде учреждений. Руководители школ и колледжей, опять же из экономических соображений, закупали эти рамки в гипермаркете AliExpress, то есть их качество не соответствует необходимым параметрам. В ближайшее время в Крыму планируется ряд совещаний с участием силовых структур для разработки единых требований по обеспечению безопасности в учебных учреждениях для электронных аукционов.