Адвокат Мамаева по секрету рассказал судье о проблемах со здоровьем футболиста

Москва, 19 октября. Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов во время заседания в Мосгорсуде дополнил материалы дела справкой о состоянии здоровья спортсмена и обратился к судье с просьбой не оглашать данные вслух. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бушманов передал судье дополнительные сведения, касающиеся самочувствия Мамаева, при этом выразив просьбу к судье ознакомиться с материалами дела единолично для «принятия верного решения».

Стоит отметить, что о показателях физического состояния футболиста стало известно только после того, как тот был задержан.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, а также нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла в рамках дела о хулиганстве. 8 октября футболисты устроили несколько драк в центре российской столицы. Одна из них произошла в кофейне, где агрессивно настроенные спортсмены напали на чиновника из Минпромторга РФ Дениса Пака. Позднее выяснилось, что перед потасовкой в кафе молодые люди избили водителя одной из ведущих Первого канала.

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов дискредитирует репутацию российского футбола и страны в целом. Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов призвал нанести мощный и безжалостный удар по материальному благосостоянию футболистов-дебоширов.

В данный момент Кокорин и Мамаев принимают участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО «Бутырка».