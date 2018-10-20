Сирийские власти восстанавливают освобожденный город в Даръа — видео ФАН

Дамаск, 20 октября. Населенный пункт Сейда в провинции Даръа постепенно возвращается к нормальной жизни после того, как сирийская арабская армия вернула в регион безопасность и стабильность. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент администрация города работает над увеличением технических служб, работающих в городе, для скорейшего восстановления пострадавшей инфраструктуры и возвращения вынужденных беженцев.

Систематические нападения террористических организаций на городскую инфраструктуру, школа, сельскохозяйственные земли, больницы и госпитали лишили многих возможности получать медицинскую помощь, образование и зарабатывать себе на хлеб.

Власти города Сейда разрабатывают экстренный план по скорейшему восстановлению жизненно важных услуг. Все это делается в сотрудничестве с мирными жителями.

Народ выразил свою благодарность сирийской правительственной армии, которая избавилась от террористов, оккупировавших провинцию Даръа и ее окрестности. Местные жители активно помогают властям в восстановлении родного города.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что провинция Даръа была освобождена в рамках совместной операции «Базальт», проводимой сирийской армией и российской авиацией. Вместе с Даръа также были освобождены провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

Часть населенных пунктов перешла под контроль САА мирным путем. Таким образом, им удалось избежать возможных человеческих жертв. Боевики, пожелавшие остаться в регионе, могли урегулировать свой статус, согласно амнистии президента САР Башара Асада.

Совсем недавно сирийское общество Красного полумесяца доставило гуманитарную помощь в 13 населенных пунктов, расположенных на северо-востоке провинции Даръа.

Как стало известно, 18 грузовиков с продовольственными корзинами и мешками муки были доставлены в район Аль-Ляджат. Эта помощь была предоставлена Всемирной продовольственной программой.