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Конкурент КамАЗа: «Урал» запустил производство дорожных грузовиков

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Конкурент КамАЗа: «Урал» запустил производство дорожных грузовиков

Москва, 19 октября. Автозавод «Урал» в Челябинской области (входит в группу «ГАЗ») приступил к серийному производству дорожных грузовых автомобилей, о чем сообщает пресс-служба предприятия. 

Ожидается, что до конца осени этого года у официальных дилеров марки появится новая модель, получившая название «Урал Next 6x4».

Большегрузы предназначены для эксплуатации в таких отраслях, как дорожная, сельскохозяйственная и строительная. Клиентам на выбор будет представлено несколько версий «Урал Next»: седельные тягачи общей массой до 62 тонн и самосвалы различной грузоподъемности.

Кроме того, на базе «Урал Next» будет выпускаться более двух сотен вариантов спецтехники, включая мусоровозы, фургоны, цистерны, передает издание «Царьград».

Конкурент КамАЗа: «Урал» запустил производство дорожных грузовиков

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» стала оснащать автомобили Lada новой системой дистанционного мониторинга и управления Lada Connect.

Автор: Тимур Румянцев
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