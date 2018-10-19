Конкурент КамАЗа: «Урал» запустил производство дорожных грузовиков

Москва, 19 октября. Автозавод «Урал» в Челябинской области (входит в группу «ГАЗ») приступил к серийному производству дорожных грузовых автомобилей, о чем сообщает пресс-служба предприятия.

Ожидается, что до конца осени этого года у официальных дилеров марки появится новая модель, получившая название «Урал Next 6x4».

Большегрузы предназначены для эксплуатации в таких отраслях, как дорожная, сельскохозяйственная и строительная. Клиентам на выбор будет представлено несколько версий «Урал Next»: седельные тягачи общей массой до 62 тонн и самосвалы различной грузоподъемности.

Кроме того, на базе «Урал Next» будет выпускаться более двух сотен вариантов спецтехники, включая мусоровозы, фургоны, цистерны, передает издание «Царьград».

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» стала оснащать автомобили Lada новой системой дистанционного мониторинга и управления Lada Connect.