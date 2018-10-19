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«Восточный» готов к запускам после устранения пустот под стартовым столом «Союзов»

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«Восточный» готов к запускам после устранения пустот под стартовым столом «Союзов»

Владивосток, 19 октября. Космодром «Восточный» готов к проведению запусков после устранения ранее выявленных пустот под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

После выявления пустот под обшивку стартового стола был введен специальный раствор. Отмечается, что работы по устранению неполадок велись с опережением графика.

«Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации,  — отметили в пресс-службе. — Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании».

Руководство ЦЭНКИ посетило космодром с рабочей поездкой, в рамках которых проверило результат проведенной работы. Отмечается, что руководство оценило качество труда, передает «Аргументы и факты».

«Восточный» готов к запускам после устранения пустот под стартовым столом «Союзов»

Напомним, причиной возникновения пустот, которые были выявлены на «Восточном» в сентябре, был назван некачественный бетон.

Автор: Катерина Иванова
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