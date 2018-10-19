Президент Узбекистана поблагодарил Путина за открытие в Москве памятника Каримову

Ташкент, 19 октября. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за открытие в Москве памятника первому президенту республики Исламу Каримову.

Узбекский лидер обратился к Путину в начале переговоров в Ташкенте. В пятницу президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Узбекистане. Мирзиеев поблагодарил российского коллегу лично от себя, а также от народа Узбекистана за «увековечение памяти» Ислама Каримова.

Он уточнил, что в Узбекистане благодарны за открытие памятника политику, который сделал многое для становления государства.

Путин при этом напомнил, что Каримов внес большой вклад в укрепление российско-узбекских отношений. Президент России вспомнил, что с Каримовым у него сложились и добрые личные отношения.

Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт возле посольства страны в Москве.