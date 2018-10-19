Кровь, пули, разбитые стекла: СК опубликовал видео работы следователей в керченском колледже

Керчь, 19 октября. Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия в Керченском политехническом колледже. Видео появилось на официальном канале СК РФ в YouTube.

На кадрах видны кровь погибших и пострадавших. Разбиты стекла здания учебного заведения. На стенах остались следы от пуль. Специалисты Следственного комитета России работают на месте происшествия.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября, когда студент четвертого курса пришел в учебное заведение с оружием. Он открыл огонь по людям на втором этаже, затем спустился на первый и привел в действие взрывное устройство. Жертвами нападения на колледж стал 21 человек. Церемония прощания с погибшими проходит на главной площади Керчи в пятницу. Кроме того, пострадали около 50 человек, некоторые из них находятся в кране тяжелом состоянии и эвакуированы в федеральные медицинские центры.