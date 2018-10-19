МВД России с начала года закупило вооружений и техники на 12 миллиардов рублей

Москва, 19 октября. МВД России с начала 2018 года провело 176 закупок вооружений и техники на общую сумму 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель главы министерства Виталий Шулика.

По его словам, речь идет как о вооружении, так и о средствах индивидуальной бронезащиты, средствах связи, автобронетехнике, плавсредствах, автоматизированной и спецтехнике.

«Экономия при проведении торгов составила 51 миллион рублей», — цитирует его ТАСС.

Шулика добавил, что в текущем году министерство также приняло на снабжение 71 образец спецтехники и техсредств, среди которых модуль биометрической идентификации для распознавания лиц по снимкам. Как отметил замминистра, технология, обошедшая по некоторым позициям ряд коммерческих образцов, уже показала свою эффективность при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о темпах перевооружения российской армии. По его словам, показатели по современным образцам вооружения в Южном, Центральном и Восточном округах к концу года достигнут в среднем уровня в 50%. Программа перевооружения происходит согласно майским указам президента РФ Владимира Путина 2012 и 2018 годов, а также поручений российского лидера по итогам совещаний в Сочи.