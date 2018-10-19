«По сути, это полный беспредел»: США потребовали от ЕС прекратить строительство «Северного потока — 2»

Поддержка странами Европы «Северного потока — 2» неприемлема, она углубляет энергетическую зависимость от Российской Федерации, с таким заявлением выступил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как «Северный поток — 2», — сказал он, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«ЕС получил от США сразу несколько ощутимых ударов»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что американцы продолжают гнуть свою линию на то, чтобы заставить европейские государства покупать сжиженный природный газ у США. Он, в свою очередь, дороже российского.

«Экономических стимулов у Вашингтона нет, поэтому он использует исключительно политическое давление. Но что важно отметить, так это изменение настроений европейцев. Сейчас в Штатах говорят, что строительство «Северного потока — 2» увеличит энергетическую зависимость Старого Света от России. Это действительно так, с этим глупо спорить. Но в США до сих пор предполагают, что выстраивание новых связей с Россией в ЕС воспринимают как безусловное зло, а вот развитие торговли с США как абсолютное благо. Раньше действительно так и было. Но сейчас европейцы откровенно устали от непоследовательной и эгоистической политики Вашингтона», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил: за последнее время ЕС получил от США сразу несколько ощутимых ударов. Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном и пригрозили европейским компаниям санкциями.

«По сути, это вообще полный беспредел. США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий и фактически развязали со Старым Светом торговую войну. И вот после этого американцы, как ни в чем не бывало, говорят о том, что надо покупать СПГ в Соединенных Штатах, а с Россией не иметь никаких дел. Но в Европе как раз хотят снизить зависимость от Америки. Да и к тому же там давно поняли, что США втянули их в авантюру с санкциями. Американцы не страдают от разрыва связей с Россией, а вот Европа несет всю тягость. Причем ради чего?» — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, в Европе сейчас настроение прямо противоположное тому, что пропагандирует Вашингтон: увеличить оборот с Россией и минимизировать риски от взаимодействия с США. Кстати, в европейских государствах наверняка думают о том, что если они попадут в энергозависимость от Вашингтона, то он использует возможность шантажировать этим.