ФАН побывал на встрече министров иностранных дел Сирии и Ирака

Дамаск, 20 октября. Заместитель премьер-министра Сирии, министр иностранных дел и по делам эмигрантов САР Валид Муаллем заявил, что Дамаск и Багдад начали ощущать вкус победы над терроризмом. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Накануне в Дамаске прошла пресс-конференция с участием Валида Муаллема и иракским министром Ибрагима Аль-Джафари. По словам главы сирийского МИД, победа над боевиками принесет пользу всем странами земного шара.

Сирия играет особую роль в арабском мире. Кроме того, Дамаск позитивно относится к любой арабской и международной инициативе.

По словам Муаллема, провинция Идлиб, которая является регионом страны, вернется под контроль официальных властей. После полного освобождения Идлиба от террористических организаций целью САА станет восток Евфрата.

Глава сирийского МИД также напомнил, что именно США разрушили город Ракка под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1, хотя все давно знают, что Вашингтон поддерживает боевиков ИГ1 с целью реализации своих агрессивных планов, добавил Муаллем.

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари в свою очередь заявил, что ощутил стабильность и безопасность после победы Сирии над терроризмом.

Он напомнил, что иракско-сирийские отношения всегда были крепки и будут оставаться такими в будущем. Никто не сможет игнорировать значимость САР в регионе, считает министр.

Ожидается, что в ближайшее время на иракско-сирийской границе откроются контрольно-пропускные пункты. Аль-Джафари очень высоко оценил позицию Дамаска в отношении Багдада и заявил, что не позволит кому-либо вмешиваться во внутренние дела своей страны или иракско-сирийские отношения. Ирак и Сирия имеют полное право использовать свои водные ресурсы: сотрудничество между ними до сих пор продолжается во всех областях.

1 Организация запрещена на территории РФ.