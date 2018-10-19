В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в керченской трагедии

Керчь, 19 октября. У 20 пострадавших в керченской трагедии тяжелые и средние ранения, однако их состояние оценивается как стабильное, сообщили в крымском Минздраве.

Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Керчи, Ленино и Симферополя. На данный момент они получают необходимую помощь.

По словам врачей, девушка из больнице Керчи находится в состоянии средней тяжести. В похожем состоянии и трое молодых парней из Ленинской центральной районной больницы, и 18-летний молодой человек из республиканской больницы имени Семашко.

После операций восемь подростков от 15 до 17 лет остаются в тяжелом состоянии. На данный момент они находятся в республиканской детской клинической больнице, уточнили крымские чиновники.

Шесть раненых в возрасте от 18 до 28 лет из больницы скорой медицинской помощи Симферополя смогут вернуться домой уже в ближайшие две недели, пишет РИА Новости.

Ранее студенты-очевидцы трагедии в политехническом колледже Керчи рассказали, что в время стрельбы окружающие закрывали друг друга от пуль и пытались помощь пострадавшим. Напомним, во время стрельбы и взрыва в учебном заведении погибли 21 человек, десятки пострадали.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», объяснил, что трагедия в Керчи стала следствием недостатка контента для молодежи в Интернете, пишет «Газета.ru».