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В Керчи началась церемония прощания с жертвами нападения на колледж

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В Керчи началась церемония прощания с жертвами нападения на колледж

Керчь, 19 октября. Церемония прощания с погибшими при нападении на колледж в Керчи началась на площади Ленина, передает корреспондент ФАН. Тела погибших студентов, а также преподавателей и сотрудников колледжа вынесли на главную городскую площадь.

В Керчи началась церемония прощания с жертвами нападения на колледж

Родственники погибших, а также жители города начали собираться на площади в 9.00 по московскому времени, несмотря на то, что церемония была назначена на 10.00. Некоторые родственники обращались за помощью к дежурившим на месте медикам.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, на площади приготовлены места для прощания с каждым из погибших, на них установлены фотографии. С венками стоят курсанты морских училищ города, а также военные.

В Керчи началась церемония прощания с жертвами нападения на колледж

Периметр площадки огорожен. На месте работают экстренные службы. Государственный флаг приспущен. Напомним, трагедия произошла 17 октября. Студент четвертого курса устроил стрельбу в колледже, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. Погиб 21 человек, около 50 пострадали.  

В Керчи началась церемония прощания с жертвами нападения на колледж

Автор: Алия Садыкова
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