Теряем на Западе — восполним на Востоке: отношения России и Китая оценил эксперт

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, сотрудничество России и Китая сегодня достигло «одного из лучших периодов за всю историю» двусторонних отношений. Об этом он заявил на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжаном Юся.

«Отношения России и Китая находятся на подъеме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах... В настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю их историю», — отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны России добавил также, что стороны намерены «полностью реализовать имеющиеся договоренности в сфере ВТС».

Замдиректора Института Дальнего Востока РАН, китаевед, доктор экономических наук Андрей Островский в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что слова Сергея Шойгу о подъеме в российско-китайских отношениях в полной мере характеризуют военно-политическую сферу, а вот что касается экономики и торговли, то здесь есть к чему стремиться.

«Сотрудничество России с Китаем в военно-политическом плане сегодня действительно находится на очень высоком уровне: лидеры двух стран регулярно контактируют, Китай и Россия ежегодно участвуют в совместных военных маневрах. В этом плане все благополучно. Но если брать торгово-экономические отношения, то они не дотягивают до уровня военно-политических. То есть нам есть куда расти», — сказал эксперт.

В качестве примера Андрей Островский привел объем внешней торговли России и Китая. В 2017 году он составил 84 млрд долларов.

«Хорошо, если в 2018 году мы достигнем показателя в 100 млрд долларов, который, к слову, планировался еще в 2015 году. Но если мы сравним объем российско-китайской торговли с объемами торговли КНР с другими странами — с США, некоторыми странами ЕС, даже с Вьетнамом, Сингапуром, Кореей, то обнаружим, что эти показатели гораздо выше. Доля России в китайской внешней торговле едва достигает двух процентов. Этого явно недостаточно для стран, имеющих огромные территории и протяженность общих границ в 4200 км», — считает замдиректора Института Дальнего Востока РАН.

Доктор экономических наук добавил, что по объему взаимных инвестиций ситуация еще скромнее. Так, из Китая в Россию в лучшем случае в год приходит около 1 млрд долларов прямых инвестиций, а из РФ в КНР и того меньше — 35-40 млн. При этом общий объем китайских инвестиций в другие страны составляет 121 млрд долларов. То есть доля России в китайских инвестициях составляет меньше 1%, а доля Китая в российских вообще не попадает ни в какую статистику.

«Если такой низкий процент инвестиционного сотрудничества, то крайне трудно развивать внешнюю торговлю. Потому что объем внешней торговли в значительной степени зависит от объема взаимных инвестиций. То есть России нужно увеличивать объем инвестиций в китайскую экономику и привлекать китайские инвестиции в свою», — полагает Андрей Островский.

По его мнению, единственное препятствие этому заключается в том, что российский бизнес и банки, несмотря на антироссийскую риторику и санкционное давление, по-прежнему ориентированы на Запад.

«Задача России — создать такую атмосферу, при которой объем экономического сотрудничества с Китаем достигнет уровня военно-политического сотрудничества. Китай — это ведь не только хороший военный союзник, но и перспективный экономический партнер. Особенно в свете начавшихся торговых войн между США и КНР. Если мы что-то теряем из-за политики и санкций на Западе, то надо восполнять это на Востоке. Но полноценный поворот на Восток Россия еще не совершила — как было 15% объема торговли с Востоком, так и осталось. Правда, структура торговли уже не такая, как 20-25 лет назад. Главный экспортный российский товар в Китай — это нефтепродукты, а что касается импорта из КНР в РФ, то если раньше была одежда, продукция сельхозпереработки, то сегодня это промышленные товары, станки, оборудование», — заметил Андрей Островский.

При этом эксперт напомнил, что на Восточном экономическом форуме были поставлены конкретные задачи, которые должны улучшить российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической и финансовой сферах.