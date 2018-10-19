Мамаев в суде принес извинения и попросился на свободу

Москва, 19 октября. Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов во время заседания в Мосгорсуде выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного по статье «Хулиганство». Сам же футболист принес извинения перед пострадавшими от его рук и попросился на свободу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Юрист настаивает на том, что Мамаев не наносил побоев чиновнику Минпромторга Денису Паку в московской кофейне. Кроме того, Бушманов подчеркнул, что подзащитный активно помогал следствию, передал следователю свой загранпаспорт. Адвокат попросил суд учесть заслуги Мамаева в спорте, а также наличие у него иждивенцев — детей 2012 и 2014 годов рождения. При этом Бушманов указал на проблемы со здоровьем у младшего сына футболиста. По его мнению, суд должен рассмотреть ходатайство о состоянии здоровья ребенка.

Сейчас адвокат просит суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий или домашний арест по домашнему адресу Мамаева в Краснодаре.

Сам же футболист утверждает, что не принимал участия в хулиганских действиях. Это, по его словам, доказывает и очная ставка с Паком.

«Мы с ним не имеем друг к другу претензий», — сказал он.

Говоря об остальных пострадавших, спортсмен отметил, что готов возместить весь моральный ущерб.

«Извиниться перед болельщиками, своими родными — теми, перед кем я виноват», — добавил Мамаев.

Отметим, что Кокорин и Мамаев, обвиняемые в хулиганстве, принимают участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО «Бутырка».

8 октября футболисты избили водителя телеведущей Первого канала, а затем и двух чиновников. Суд постановил взять под стражу на два месяца Мамаева и Кокорина по обвинению по статье «Хулиганство».