Братислава, 19 октября. Россия фактически разозлила США, не позволив реализоваться планам Вашингтона по будущему крымского полуострова. Такое мнение выразил бывший премьер министр и экс-глава Минюста Словакии Ян Чарногурский.

Как отметил экс-министр, в данный момент европейские политики, которые решили посетить Крым и узнать о нем правду, сталкиваются с определенными препятствиями.

«Поймите, ЕС сейчас является вассалом США, которые против воссоединения Крыма с Россией. В Вашингтоне все только и ждали момента, когда новое руководство в Киеве отдаст полуостров для размещения американской военной инфраструктуры», — цитирует его «Известия».

При этом Чарногурский подчеркнул, что полуостров является стратегически важной территорией, поскольку, в случае возведения в регионе военно-морских баз, можно взять под контроль не только Черное море, но также и Кавказ.

«Понятно, что США попросту обозлились на Россию, так как она помешала их планам», — отметил политик.

В то же время экс-министр обратил внимание на то, что Крым вовсе не является «оккупированным», как часто заявляют в своих речах украинские политики. Европейцы убедились бы в этом сами, указал Чарногурский, как и в том, что США последние несколько лет «вешают им лапшу на уши», заявляя о якобы «нарушениях прав» крымчан.

Он добавил, что с 2014 года неоднократно посещал российский регион и планирует вновь туда вернуться.

Напомним, Киев по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Полуостров вошел в состав РФ демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял ранее, что вопрос о статусе Крыма, который является неотъемлемой частью России, «закрыт окончательно», передает «Газета.ru». Кроме того, накануне российский лидер в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Крым стал российским, потому что «люди пришли на референдум и проголосовали», и напомнил о том, что демократия — это власть народа, а жители Крыма заявили, что «хотят быть независимы и в составе РФ».