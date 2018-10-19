Сирия: Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Дамаск

Дамаск, 19 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг посетил Дамаск. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в столице Сирии состоялись переговоры с начальником Бюро национальной безопасности САР генералом Али Аль-Мамлюком и министром юстиции Ишамом Аш-Шааром.

Стороны подчеркнули, что в последнее время предприняты большие шаги в дальнейшем укреплении законной власти в государстве. По словам участников беседы, боевики сложили оружие в ключевых точках Сирии. Это позволяет постепенно восстанавливать мирную жизнь в стране, развивать инфраструктуру для граждан.

Кроме того, в Сирии дети могут пойти в школы, учебный процесс на некоторых территориях был прерван на семь лет. Сирийская и российская стороны договорились развивать сотрудничество правоохранительных органов двух государств.