«Таким беспомощным Киев еще не был»: горячую воду дали, но лопнули трубы

Киев, 19 октября. В Киеве после подачи долгожданной горячей воды массово лопнули трубы. По последним данным, зафиксировано более 300 прорывов. В Сети возмущенные украинцы негодуют: почему Киевтеплоэнерго не ремонтировало трубы во время четырехмесячной «профилактики».

О массовых авариях на своей странице в Facebook сообщил представитель городской администрации Петр Пантелеев. Последствия сотен прорывов по всему Киеву, по его словам, ликвидируют 34 аварийные бригады. Тут же чиновник опубликовал фото с места работ.

«Мы пытаемся вернуть горячую воду всем, кто до сих пор остался без нее», — заверил он.

Однако в многочисленных комментариях жители украинской столицы с гневом напомнили о недавнем увеличении тарифов, а на что уходят деньги совершенно непонятно.

«Тарифы поднимают, но ничего не ремонтируется вовремя, будут очередные порывы!» — уверена Ирина Володина.

Многие киевляне уличили Пантелеева во лжи. По их словам, во многих домах подача горячей воды так и не была возобновлена.

«Когда будет ГВС на ул.Здолбуновской?? (Дарницкий р-н) в новостях «рассказываете», что всему Киеву дали ГВС…а на самом деле ни в диспетчерской Дарницкого районана, ни в ЦКС никто не знает когда нас обеспечат ГВС!» — возмутилась Лилия Танцура.

«Улица Александра Довженко, 14. Шулявская. Горячей воды нет полгода. Ремонтных работ нет. Что происходит?» — поинтересовался у Пантелеева Сергей Зарицкий.

«Петр Александрович, когда будет вода на улице Севастополя, 26?» — спросила Галина Трохименко.

Виктор Манштейн задал чиновнику сразу несколько вопросов: «Пантелеев, а чем занимались всю весну и лето пока не было горячей воды? Или вы думали, что с системой полный порядок? Сколько километров или метров труб заменили на новые?»

«Вы пишете этот пост, как будто сейчас совершаете героический поступок борясь с порывами, а я вам скажу, что все это от полного несоответствия занимаемым должностям, и, прежде всего должности мэра. Исходя из его сообразительности и умения думать наперед, ему спорт-клубом управлять нельзя доверить, не говоря уже о городе», — с негодованием написал он, добавив: «Стыдно и обидно за эту власть и специалистов в ней, таким беспомощным Киев еще не был ни при какой власти».

По словам Владимира Мезенцева, износ сетей по всей Украине составляет до 95%, ведь за «все время независимости сети никого не интересовали, на них невозможно быстро заработать». Мужчина убежден, что количество порывов будет только расти, и к этому нужно быть готовыми.

А Андрей Нестерков обратился уже не к чиновнику, а к своим соотечественникам.

«А то, что за годы независимости не построено ни одной ТЭЦ и крупной котельной, никто еще не заметил? Прошлый отопительный сезон показал это наглядно — температура в сетях не поднималась выше 70 градусов, чего ждем?» — поразился он.

Напомним, горячей воды в Киеве не было почти четыре месяца из-за долгов «Киевтеплоэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украина». Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил журналистам, что у него самого дома стоит бойлер, а вообще Киеву нужно отказаться от централизованного горячего водоснабжения города. По мнению политика, на то, чтобы греть и транспортировать воду, а также содержать сети уходит слишком много денег.