«Дети в бедственном положении!»: крымские татары собирают в Киеве деньги на благотворительность

Крымские татары — весьма активная часть киевского торгово-делового мира. Они открывают рестораны и кафе, занимаются ремонтами и шиномонтажом, а иногда — даже благотворительностью. Корреспондент Федерального агентства новостей лично пообщался с таким татарским благотворителем и в итоге убедился: крымские татары, пользуясь своим имиджем «гонимой нации», создаваемой местными СМИ, регулярно обирают доверчивых киевлян под весьма благовидными предлогами.

Алим Алиев — молодой человек с располагающей улыбкой. Формально он программный директор так называемого Крымского дома в Киеве. Сейчас Алиев занят организацией благотворительного концерта в пользу «голодающих детей Крыма». По его словам, концерт крымско-татарского этноджаза пройдет в ближайшие выходные на одной из киевских площадок. Вход на мероприятие будет «вполне доступным» для горожан, среди которых организаторы хотели бы видеть представителей местных «сливок общества». На самом концерте среди посетителей будут собираться средства в пользу «несчастных крымских детей».

Для российского уха само это словосочетание звучит странно — в России любой знает, что социалка на полуострове работает как часы. Причем соцобеспечение там порой получше, чем во многих других регионах РФ. Так что не то что дети, но и вполне взрослые (порой даже неработающие) граждане там вряд ли голодают. К сожалению, на Украине из-за постоянно бьющей изо всех СМИ антироссийской (и антикрымской) пропаганды многие уверены: после присоединения к России многие крымчане голодают — и дети крымских татар не исключение.

На вопрос, каким именно детям собрался помочь улыбчивый Алим Алиев, сам промоутер ответил следующим образом.

«Речь идет о 113 детях, чьи отцы находятся в тюрьмах по политическим мотивам, — говорит Алиев. — К сожалению, никакой постоянной помощи от Украины к ним сейчас не доходит. Поэтому крымские татары объединятся как в Крыму, так и на «материковой» Украине — для того чтобы собирать деньги и передавать в Крым, детям».

При этом промоутер намеренно не упомянул, что доставить сейчас в Крым что-либо трудно именно из-за товарной блокады полуострова, введенной по инициативе национал-радикалов и самих татар. На вопрос ФАН, голодают ли дети заключенных, Алиев заметил — местная татарская община старается поддерживать их чем может.

«Понятно, что незаконные власти Крыма (так киевские татары называют правительство Республики Крым. — Прим. ФАН) никак не помогают таким детям. Хотя бы в силу того, что они не считают их детьми политзаключенных, — говорит Алиев. — Они считают их детьми террористов и экстремистов. Причем чаще всего крымских татар обвиняют по совершенно надуманным делам. Более трети крымских татар, сидящих сегодня в тюрьмах, сидят за «неправильные» посты в Facebook и других соцсетях. Всем понятно, что их уголовные дела высосаны из пальца».

ФАН попросил Алиева уточнить: то есть все сидящие в Крыму татары — это мирные граждане, которые не участвовали в политических акциях?

«Нет, часть из них выходила на политические демонстрации в 26 февраля 2014-го, когда «Меджлис1 татарского народа» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) вместе с проукраинскими активистами пытался «отбить волну сепаратизма», — признает Алиев. — И уже тогда против этих людей были заведены уголовные дела. Сейчас в Крыму 58 политзаключенных, подавляющая часть которых — крымские татары. И их дети сегодня находятся в бедственном положении».

Пообщавшись с благотворителем, корреспондент ФАН внимательно изучил информацию о крымских заключенных и убедился, что господин Алиев — большой выдумщик. Во-первых, по данным адвоката Эдема Семедляева, занимающегося делами крымских татар, сегодня в крымских тюрьмах находятся всего 24 крымских татарина (а не 58, как говорит Алиев). При этом подавляющая часть из них сидит вовсе не за «освободительную борьбу» или посты в Интернете.

За решетку как минимум 22 из них отправились за членство в организации «Хизб-ут-Тахрир». Эта исламистская организация радикального толка давно запрещена в России как террористическая, а на Украине почему-то свободно действует и сейчас. «Подвиги» адептов «Хизб-ут-Тахрир» хорошо известны спецслужбам стран Средней Азии и Ближнего Востока.

В свое время отряды боевиков этой организации действовали в Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане и других неспокойных странах, считаясь одними из самых жестоких головорезов. Позже большая часть боевиков «Хизб-ут-Тахрир» встала под знамена запрещенного «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке. То есть оставлять их на свободе в условиях, когда боевики имели тесные связи с украинскими спецслужбами, было, мягко говоря, странно. Еще двое или трое из татарских сидельцев в Крыму попали в тюрьму за уголовные преступления. Следовательно, на самом деле никаких «политических заключенных» среди крымских татар нет и в помине.

Но самое главное — их дети вовсе не голодают. Частично их семьи, как упомянул Алиев, снабжает татарская община в Крыму, но в основном они получают те же выплаты от государства, как и любая другая российская семья. По сути, никакой материальной помощи этим детям (реальное число которых в разы меньше 113) и вовсе не требуется.

Однако эту «сторону медали» на Украине демонстрировать не принято, особенно местными крымскими татарами. Будучи давними русофобами, они предпочитают рисовать для доверчивых украинцев ужасные картины «гонений и притеснений» крымских татар на полуострове. Параллельно крымские татары устраивают по городу разного рода благотворительные вечера, сборы помощи и другие акции, которые помогают им серьезно поправить собственный бюджет за счет доверчивых киевлян. И «голодающие дети» в данном случае — лишь один из удобных поводов.

1 Организация запрещена на территории РФ.