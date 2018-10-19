Скончался народный артист России Леонид Брусин

Москва, 19 октября. В Твери скончался ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист России Леонид Брусин. Леониду Аркадьевичу было 76 лет.

Как рассказали в театре, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Леонид Аркадьевич посвятил себя театру без остатка и был любим публикой», — отметили в театре.

Брусин будет похоронен на кладбище в Дмитрово-Черкассах. Прощание с артистом пройдет 22 октября в Тверском академическом театре.

Брусин окончил Школу-студию МХАТ. Он снялся в фильме «Королевская регата», а также в эпизоде киноэпопеи Бондарчука «Война и мир». С 1970 года Леонид Аркадьевич работал в Калининском (Тверском) театре драмы. Звание «Народный артист России» ему было присвоено в 2004 году.

Напомним, несколько дней назад ушел из жизни режиссер и народный артист Степан Пучинян.