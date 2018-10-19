«Результат будет тот же — нулевой»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США

Губернатор штата Нью-Джерси, демократ Филипп Мерфи заявил, что партия готовит новые санкции против России. Об этом намерении он рассказал в интервью Handelsblatt. Мерфи также добавил, что его однопартийцы считают уже введенные США ограничительные меры недостаточными, так как они не имели каких-либо серьезных последствий для Москвы. По его мнению, в Демократической партии всерьез считают, что «Россия легко отделалась».

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов пояснил: заявление Мерфи доказывает лишь то, что в США понимают собственное бессилие и бесполезность каких бы то ни было санкций против Москвы.

«Это косвенное подтверждение того, что политика санкций является абсолютно беспомощной и неэффективной. Можно придумать все что угодно. Вопрос в другом: либо они работают и справляются с задачами, которые предполагается решить, либо нет. Все, что делалось последние четыре года со стороны США, пока доказывает, что санкционная политика результата не имеет», — заметил собеседник агентства.

США всеми способами стараются притеснить в финансовом отношении Россию: то прямыми санкциями против нее, то вводя ограничения по отношению к стратегическим партнерам Москвы. Так, администрация американского президента Трампа до сих пор возмущается из-за сотрудничества Индии и Турции с РФ в военной сфере и угрожает ответными мерами из-за приобретения ими российских комплексов ЗРК С-400.

По мнению члена Совфеда, желание демократов ввести санкции против России не только не навредит нашей стране, но и наоборот — будет стимулировать заключение новых контрактов с другими иностранными коллегами.

«Этот несчастный губернатор по-своему это осознает, когда говорит, что надо еще что-то придумать против России. Пускай придумывают, это не меняет сути дела. Любые санкции заканчиваются только одним: Россия ищет новые рынки сбыта своей продукции, новых деловых партнеров, находит их и развивает собственную экономику. Никакого другого результата, кроме международной напряженности, эти санкции не имеют. Придумать можно все что угодно, а результат будет тот же — нулевой. В санкциях нет ничего хорошего, но главное, что они не приводят к тому результату, на который в том числе рассчитывает этот безумный губернатор. У него-то логика очень проста: чем сильнее Вашингтон будет давить, тем будет лучше. Но нет, результат будет прямо противоположный», — добавил сенатор.

Раннее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон планирует вводить новые санкции против РФ «раз в месяц-два». Американские власти ввели экономические ограничения в отношении Москвы на фоне конфликта на юго-востоке Украины. В ответ на это Россия взяла курс на импортозамещение.