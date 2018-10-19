«Ее парень спас, а сам скончался»: студенты керченского колледжа закрывали друг друга от пуль

Керчь, 19 октября. Студенты политехнического колледжа Керчи в момент трагических событий закрывали друг друга от пуль, сообщили очевидцы.

Выжившие в жуткой истории, которая развернулась 17 октября в керченском колледже, студенты поделились воспоминаниями об этих страшных минутах в эфире «Керчь FM». Две студентки Политеха признались, что первое время думали, что это злая шутка кого-то, одна вскоре убедились, что происходящее — реальность.

В стенах колледжа мгновенно вспыхнула паника. Однако даже в этот момент студенты и преподаватели не забывали об окружающих — оказывали друг другу помощь, закрывали от пуль. Возможно, благодаря этому смогла спастись девушка, которая во время трагедии оказалась во внутреннем дворе.

«Ее какой-то парень схватил и говорит: «Бежим отсюда». Однако оружейная очередь начала палить с двух сторон, — рассказывают очевидцы. — Ее-то саму парень спас, а сам скончался, ему прямо в голову выстрел пришелся. Она вместе с ним упала, пыталась ему помочь, тянула, но ничего не получилось».

По их словам, во дворе все люди были в крови. Стрельба шла без остановки. Педагоги и сотрудники колледжа призывали студентов бежать.

«Я попыталась оказать помощь одногруппнице, она лежала без сознания. Я ей давала пощечины, обливала водой. Потом прибежали взрослые, у нее пошла кровь из носа и изо рта. Ее так и не спасли», — рассказала одна из студенток, добавив, что погибшей было всего 16 лет.

Напомним, в трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. В городе объявлен трехдневный траур.

Главный подозреваемый — «керченский стрелок» Владислав Росляков — был найден мертвым. Он свел счеты с жизнью. Как передает «Газета.ru», решение о месте его захоронения примут его родственники.