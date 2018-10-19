Загоревшийся бензовоз в Челябинске попал на видео

Челябинск, 19 октября. Бензовоз, перевозивший нефтепродукты, загорелся в одном из районов Челябинска. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на 1-й Потребительской улице города. На кадрах ролика видны огонь и густой черный дым, который, как сообщили очевидцы, заметен из разных районов Челябинска.

На данный момент возгорание ликвидировано. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне ФАН опубликовал видео пожара в Екатеринбурге, где в многоэтажном доме загорелось несколько квартир. В общей сложности спасатели эвакуировали около 80 человек. На борьбу с огнем направили 15 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.