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Путин высоко оценил труд сотрудников Института имени Склифосовского

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Путин высоко оценил труд сотрудников Института имени Склифосовского

Москва, 19 октября. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, коллектив которого сегодня празднует 95-летие учреждения, впитал замечательные традиции подвижничества и благотворительности, считает президент России Владимир Путин. 

Как говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, это, в первую очередь, оказание общедоступной и квалифицированной медицинской помощи, милосердие и бескорыстная забота о ближнем.

Президент указал на то, что коллектив Института достойно выполняет свою высокую миссию и с уважением относится к уникальному наследию предшественников. По его словам, в НИИ СП разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов, совершенствуют профессиональную подготовку специалисты, проводятся серьезные исследования. 

Напомним, ранее Путин высоко оценил труд российских учителей.

Автор: Тимур Румянцев
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