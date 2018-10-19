«Черная ночь» вряд ли переживет эту встречу»: эксперт оценил британский «ответ» на танк «Армата»

Великобритания представила ответ на российский танк «Армата» — прототип нового танка «Черная ночь», он разработан на основе боевой машины Challenger 2. Подробнее — в материале Федеральном агентства новостей.

Как сообщает немецкий журнал Focus, танк «Армата» (Т-14) сегодня является «самым современным боевым танком в мире». В связи с его появлением страны Запада начали активно разрабатывать равного соперника российский боевой машине, при этом модернизируя свой устаревший парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2. Стоит заметить, что первые машины этой версии сошли с конвейера еще в 1994 году.

Прототип «Черной ночи» были представлен британским оборонным концерном BAE Systems в начале октября. Разработчики собираются улучшить боевые качества машины в ночное время суток, используя системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать, а также ликвидировать угрожающие танку противотанковые ракеты.

Пиар-кампания

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, комментируя в беседе с ФАН британский «ответ» «Армате», отметил, что как это часто бывает с западным оружием, создание нового танка сопровождается пиар-кампанией с громкими заявлениями. Однако их обоснованность вызывает очень большие сомнения.

«Особенностями базового для нового британского образца танка Challenger 2 были мощная броня и высокая масса со всеми вытекающими из этого преимуществами и недостатками. Не отличаясь высокой проходимостью, которая характерна для российских танков, британские к тому же обладают устаревшим, по мнению многих экспертов, вооружением, которое модернизировать пока разработчики не спешат», — пояснил Сергей Простаков.

По этим причинам, отметил военный эксперт, очень сложно хотя бы приблизительно сравнивать между собой «Армату» и «Черную ночь». Если российский танк уже начал выпускаться серийно, успешно пройдя все испытания, то разработка британского еще даже не завершена. Тем не менее уже понятно, что по вооружению «Черная ночь» будет уступать «Армате» и конкурировать с российским танком может лишь в степени защищенности экипажа и системах связи и управления.