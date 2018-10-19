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Найдены обломки самолета Л-39, упавшего в Азовское море

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Найдены обломки самолета Л-39, упавшего в Азовское море

Краснодар, 19 октября. В Азовском море обнаружены место крушения и обломки учебно-боевого самолета Л-39 «Альбатрос» министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время на месте работают военные водолазы.

«Прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения, — сообщил журналистам ТАСС источник в оперативных службах. — Место падения, обломки уже нашли».

Самих летчиков пока не нашли. По предварительным данным, им удалось катапультироваться. В настоящее время их поиском занимаются около 200 человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Л-39 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Как сообщает телеканал «360», самолет летел без боекомплекта. Предположительно, он упал в воду в районе станицы Должанская. 

Автор: Тимур Румянцев
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