Мэйуэзер о бое с Нурмагомедовым: Боксирую только с теми, кто приносит большие деньги

Лос-Анджелес, 19 октября. Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что намерен заработать большие деньги на поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

Мэйуэзер надеется на рекордный гонорар от битвы с Нурмагомедовым. Он также объяснил, почему всегда выбирает в качестве своих соперников бойцов смешанных единоборств.

«Послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Мы с Конором собрали большую сумму. Я боксирую только с теми, кто приносит на стол большие цифры», — констатировал он.

Мэйуэзер добавил, что готов повеселить публику. По его мнению, бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором был настоящим развлечением.

«Я даю людям то, что они хотят видеть», — заметил он, добавив, что в следующем году готов встретиться и с Нурмагомедовым, и с Макгрегором.

Отметим, что, как пишет Infox.ru, годовой заработок лидера общемирового рейтинга Forbes Мэйуэзера составляет 285 миллионов долларов.