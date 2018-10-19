Россия и Узбекистан подписали соглашения на 27 миллиардов долларов

Ташкент, 19 октября. Представители России и Узбекистана в рамках первого межрегионального форума двух государств в Ташкенте подписали соглашения и меморандумы на общую сумму около 27 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минэкономики Узбекистана.

«В рамках первого российско-узбекского Форума межрегионального сотрудничества подписано около 800 торгово-инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, добавили в министерстве, на полях форума стороны пришли к соглашению об открытии 79 совместных предприятий, 23 торговых домов и о создании в узбекском государстве 20 оптово-распределительных центров.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. Во время встречи лидеры стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений, а также обменяются мнениями насчет внешней и международной политики, сообщили в пресс-службе российского лидера.

Кроме того, ожидается, что Путин и Мирзиеев подпишут ряд соглашений, среди которых межправительственные, межведомственные и коммерческие документы, а также примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.