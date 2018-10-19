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Вертолет ВМС США рухнул на палубу авианосца в Тихом океане

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Вертолет ВМС США рухнул на палубу авианосца в Тихом океане
Вашингтон, 19 октября. Американский военный вертолет рухнул на палубу авианосца Ronald Reagan в Филиппинском море. Как сообщает командование Седьмого флота США, в результате случившегося пострадали несколько человек.

Согласно приведенным данным, сразу же после взлета вертолет ВМС США MH-60 упал на палубу. Командование не сообщает, сколько именно человек пострадало из-за ЧП, однако уточнило, что их жизни ничего не угрожает, все они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в августе один американский военнослужащий погиб в результате крушения вертолета в Ираке. 

Автор: Тимур Румянцев
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