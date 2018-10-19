Пропавший катер с жителями Приморья найден рыбаками

Владивосток, 19 октября. Катер с тремя жителями Приморья, пропавший 17 октября в акватории Владивостока, был обнаружен рыболовным судном. Пострадавших среди членов экипажа нет, сообщил начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

«Рыболовецкое судно «СДФ Обаятельный» обнаружило катер в 25 милях от острова Скрыплева», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пирожкова, все трое членов экипажа катера здоровы, их забрали на борт рыболовецкого судна. В данное время решается вопрос с транспортировкой.

Напомним, на днях в ГУ МЧС по Приморскому краю поступило сообщение о пропаже двух мужчин и одной женщины, которые 16 октября вышли в море на ночную рыбалку в районе Скрыплева и не вернулись. Отмечается, что на связь пропавшие члены экипажа катера выходили 17 октября.

Ранее стало известно, что на строительство грузопассажирского судна для Приморского края Минтранс РФ выделит порядка трех миллиардов рублей. Собственное грузопассажирское судно нужно Приморью для возобновления регулярного сообщения между морскими субъектами дальневосточного региона.