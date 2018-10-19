Больные раком жители Красноярска объединятся для создания скафандра «Мечта»

Красноярск, 19 октября. Больные раком жители Красноярска объединятся в работе над международным арт-проектом «Скафандр», сообщили организаторы акции.

Акция пройдет в пятницу, 19 октября. В рамках проекта столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями жители Красноярска, взрослые и дети, создадут из своих рисунков скафандр «Мечта». Помогать им в этой работе будет космонавт Николай Тихонов.

Врачи отмечают, что ежегодно рак выявляется у тысячи маленьких пациентов. Эта статистика ставит перед медиками не только медицинские, но и социальные проблемы. В качестве психологической помощи детям используются различные методы, в частности арт-терапия.

Организаторы международной акции отмечают, что в Красноярске акция проходит впервые.