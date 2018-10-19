В МИД РФ рассказали о возможных датах встречи Путина и Ким Чен Ына

Брюссель, 19 октября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов сообщил, что в настоящее время согласовывается дата встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Так, отвечая на вопрос о возможных датах встречи лидеров КНДР и России​​​, Моргулов сказал: «Согласовываем даты, подготовка продолжается», передает РИА Новости.

Как сообщал ранее журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, договоренности о времени и месте переговоров лидеров двух страны пока не достигнуты, однако встреча Путина и Ким Чен Ына в 2018 году стоит на повестке дня.

8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что формат визита в Москву лидера Северной Кореи обсуждается.