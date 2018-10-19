Названы птицы, наиболее опасные для самолетов

Пермь, 19 октября. Ученые пермского университета провели исследования и выявили птиц, которые создают наибольшую опасность для взлетающих самолетов. Как рассказал орнитолог пермского университета Роман Харин, самыми опасными для самолетов птицами можно назвать представителей из семейства чайковых.

Он уточнил, что вес пернатых, в зависимости от вида, составляет от 500 граммов до одного килограмма. Как пишет «Российская газета», ученые определили наиболее опасные ситуации, когда столкновение птиц с самолетами имеет большую вероятность.

Критичными они назвали момент взлета и посадки. Наиболее опасное время – конец лета, так как в это время появляется большое количество молодняка, который имеет минимальный опыт. Также в конце лета молодые птицы склонны образовывать скопления и совершать кочевки.

Как ранее писала «Газета.ru», рейс в Минводы экстренно сел в Подмосковье из-за столкновения с птицей.