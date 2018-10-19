Две ракеты «Союз» доставлены на Байконур

Байконур, 19 октября. Первые после недавней аварии корабля «Союз МС-10» ракеты «Союз-2.1» были доставлены на «Байконур».

Две ракеты-носителя «Союз-2–1а» и «Союз-2–1б» доставили на космодром в Казахстане из Самары железнодорожным составом.

Вывод грузового корабля «Прогресс МС-11» на орбиту посредством первой из них запланирован на 8 февраля 2019 года. В то же время вторая ракета предназначена для намеченного на 27 декабря текущего года египетского спутника EgyptSat-A, передает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме. По его словам, пуски пройдут с 31-й площадки.

Напомним, авария корабля «Союз МС-10» произошла 11 октября. Ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль с новым экипажем МКС на орбиту. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана. Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.

Ранее стало известно, что специалисты Роскосмоса и следователи, устанавливающие обстоятельства аварии, нашли вероятных виновников аварии.