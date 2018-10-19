«Керченского стрелка» похоронят там, где решат родственники

Керчь, 19 октября. Студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в учебном заведении, похоронят там, где решат его родственники. Об этом рассказали в администрации Керчи.

Ранее СМИ писали, что тело «керченского стрелка» будет захоронено в безродном секторе кладбища.

Как пишет ТАСС, где хоронить тело будут решать родственники. Напомним, студент колледжа в Керчи 17 октября пришел в техникум с помповым ружьем. Он открыл огонь по людям на втором этаже, затем спустился на первый и подорвал самодельное взрывное устройство.

В результате нападения погиб 21 человек, около 50 человек пострадали. Выяснилось, что молодой человек задолго до трагедии планировал свое преступление. Ружье, из которого он застрелил своих сверстников, приобрел легально.