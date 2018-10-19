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Главу МВД США уличили в растрате бюджетных денег на поездки жены

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Главу МВД США уличили в растрате бюджетных денег на поездки жены

Вашингтон, 19 октября. Министр внутренних дел Соединенных Штатов Америки Райан Зинке нарушил правила по расходованию бюджетных средств, позволив своей супруге Лолите и другим членам семьи использовать правительственные машины в личных целях. Об этом говорится в отчете надзорной службы ведомства.

Отмечается, что жена политика, а также другие члены его семьи неоднократно ездили на правительственных машинах. При этом в ведомстве знали о нарушениях и «одобряли» поездки семье Зинке.

Кроме того, согласно отчету, летом 2017 года Зинке отправился в отпуск с супругой и взял себе полицейского-охранника. Это обошлось бюджету США в 25 тысяч долларов. Надзорная служба также отвергла сведения о том, что одна из сотрудниц министерства якобы была уволена из-за отказа выгуливать собаку политика.

Как ранее писала «Газета.ru», в  США развернулся скандал вокруг кандидата-нациста на выборах. 

Главу МВД США уличили в растрате бюджетных денег на поездки жены

Автор: Алия Садыкова
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