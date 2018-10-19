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Экономика

Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ»

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Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ»

Москва, 19 октября. Московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ» лишился лицензии на осуществление банковских операций по решению Центрального банка России, о чем сообщается на официальном сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Прекращение деятельности банка осуществлено в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

Автор: Тимур Румянцев
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