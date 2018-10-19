Китай призвал ВТО разобраться в вопросе пошлин США на сталь и алюминий

Пекин, 19 октября. Китай вслед за Россией в четверг подал запрос на учреждение третейской группы по спору с США во Всемирной торговой организации из-за применения Вашингтоном дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает министерство коммерции Китая.

Отмечается, что пошлины США по стали и алюминию «являются торговым протекционизмом и несут серьезный урон правилам многосторонней торговли».

Кроме того, Китай считает, что против пошлин выступают многие государства Всемирной торговой организации. Пекин напомнил, что США объясняют введение ограничительных мер якобы интересами национальной безопасности.

Как ранее писала «Газета.ru», президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая‍. Напомним, до этого Вашингтон уже вводил пошлины в размере 25% на ряд товаров из Китая.