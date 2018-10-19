В России открылся предзаказ на iPhone XR

Москва, 19 октября. В пятницу, 19 октября по всему миру стартует предзаказ на iPhone XR — новый смартфон компании Apple. По мнению российских ритейлеров, спрос на гаджет будет высоким.

iPhone XR — третья новинка, представленная в сентябре. 28 сентября в России стартовали продажи других представленных тогда моделей — iPhone XS и iPhone XS Max.

В официальном интернет-магазине Apple цена на смартфон iPhone XR будет варьироваться от 64,99 тыс. до 77,99 тыс. рублей. Устройство будет доступно в черном, белом, коралловом, желтом цветах, а также в специальном цвете (Product) Red.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что в России резко подешевели модели XS и XS Max, а также модель прошлого года — iPhone X.