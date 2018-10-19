Двух пострадавших при нападении на колледж в Керчи прооперировали в Москве

Москва, 19 октября. Две женщины, пострадавшие при нападении на колледж в Керчи и эвакуированные в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского, были прооперированы в ночь на пятницу. Об этом рассказал директор центра Амиран Ревишвили.

Он уточнил, что состояние пациентов тяжелое, но стабильное. Ревишвили подчеркнул, что до полуночи шли операции. Как пишет ТАСС, обе женщины сейчас находятся в реанимации, они на вентиляции легких.

Пострадавшие были доставлены в Москву специальными бортами накануне. Всего в федеральные медицинские центры в российской столице эвакуировали девять человек. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что у всех пострадавших проникающие раны, переломы.

Напомним, 17 октября студент в Керчи устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в техникуме. Его жертвами стал 21 человек, около 50 человек получили травмы.