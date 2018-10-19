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Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

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Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

Москва, 19 октября. Мать скончавшегося солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко Елена назвала смерть сына неожиданной, однако не пояснила ее причины.

Как уточнила женщина, «все случилось неожиданно». Как передает «Пятый канал», Елена Бондаренко рассказала, что прощание с артистом состоится 20 октября.

Сергей Бондаренко умер в возрасте 32 лет. Смерть наступила в результате внезапно развившейся болезни. Об этом СМИ рассказал гитарист коллектива Алексей Цыплаков.

Напомним, «Нэнси» была создана в 1992 году. Группу можно назвать семейный коллективом, так как в ней пели отец и сын Анатолий и Сергей Бондаренко. Директором являлась Елена Бондаренко. При этом Сергей стал фронтменом коллектива в 2007 году.

Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

Автор: Алия Садыкова
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